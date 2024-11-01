اليوم السابع
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نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الجمعة المقبل

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 11:18 ص
نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 الجمعة المقبل النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بدار الحكمة - جاردن سيتى من الساعة 11 صباحاً.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم التسليم طبقا للآتى:

1-   المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 31 أكتوبر 2024.

2-    يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 31 أكتوبر 2024 .

3-   يشترط إحضار كعب إستمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى .

4-   التسليم للطبيب بشخصه.

5-   المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم الإستلام بطاقات العضوية .

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، فى الإنعقاد الثاني لها، بدار الحكمة، وأوضحت أن جدول الأعمال طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 ، هو:

1-     التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية : محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2-    مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

3-    مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4-    اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : . مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

5-    تعيين مراقب للحسابات.

6-   المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل: الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023  بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .

7-   ما يستجد من الأعمال .







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