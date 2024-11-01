ضبط حارس عقار سرق دولارات وساعة حريمي بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" عقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك بإستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية "تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأرشد عن المسروقات، وضبط (عامل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (هاتف محمول - ساعة يد) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بإرتكابه عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (حارس عقار "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئى النية 4 أشخاص تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات.