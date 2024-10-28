دايت لمدة أسبوع.. يعزز فقدان وزنك ويضبط سكر الدم

كتبت مروة هريدى

الهدف من خطة النظام الغذائي هذه التي تستغرق سبعة أيام هو مساعدة الناس على فقدان الوزن بسرعة وبطريقة صحية، حيث يهدف هذا الدايت إلى تحسين عملية إزالة السموم من خلال الجمع بين التقنيات السهلة والطبيعية واتجاهات الطعام المعاصرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

تناول الطعام بوعى

خلال أسبوع، ابدأ الدايت بإزالة السموم من جسمك وتبنى تناول الطعام بوعى، وهذا يتطلب منك عدم تناول الطعام أثناء استخدام شاشات الموبايل والتلفاز وغيرها، من أجل التركيز بشكل أفضل على الأكل الواعي، وخاصة خلال فترة ما بين الجبات، سيساعد هذا الأشخاص على مراقبة إشارات الجوع لديهم ومنع الإفراط في تناول الطعام.

حاول أن تتناول نظامًا غذائيًا خفيفًا في اليوم الأول، والذي يتضمن الخضار المطهى على البخار والشوربة والفواكه الطازجة، وقد ثبت أن الأكل الواعي يساعد في إدارة الوزن لأنه يسمح لنا بالاستمتاع بنكهة وجباتنا وتجنب عوامل التشتيت التي قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

التحول إلى نظام غذائي قائم على النباتات ليوم واحد

امنح الجهاز الهضمي يومًا من الراحة من خلال تناول الأطعمة النباتية فقط، من خلال اختيار وجبات تحتوي على الكثير من الخضروات الورقية والبقوليات والمكسرات والبذور، حيث يقلل النظام الغذائي النباتي من الالتهابات ويسرع عملية إزالة السموم، حيث توفر هذه الاستراتيجية الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في إنقاص الوزن بسرعة.

الصيام العكسي

إذا كنت تريد أن تعزز فقدان الدهون جرب الصيام العكسي، حيث يتناول الناس وجبتهم الأخيرة في وقت مبكر من المساء (حوالي الساعة 6-7 مساءً) ويكسرون صيامهم في صباح اليوم التالي في الساعة 9-10 صباحًا، وهذا النهج مختلف قليلاً عن الصيام المتقطع التقليدي، لأنه يتماشى مع إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم، من خلال تناول العشاء في وقت مبكر، ويكون لدى الجسم مزيد من الوقت للهضم، وهذا من شأنه أن يحسن عملية التمثيل الغذائي ويساعد بشكل كبير في فقدان الوزن بشكل أسرع.

أضف مشروبات للتخلص من السموم يوميًا

مع خل التفاح والقرفة اصنع مشروبًا للتخلص من السموم من خلال تناول الماء الدافئ وخل التفاح وقليل من القرفة في بداية كل يوم، ويمكن أن يساعد هذا المزيج في زيادة حرق الدهون وتقليل الانتفاخ وموازنة مستويات السكر في الدم، حيث يُعرف خل التفاح بزيادة التمثيل الغذائي، بينما تعمل القرفة على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، ويجب تناول هذا المشروب قبل الإفطار بـ20 إلى 30 دقيقة، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يمكنك تناول أي شيء في ذلك اليوم، وبكن يجب أن يتم ذلك بجانب الحرص على نظام غذائي صحي من خلال تناول الوجبات المطبوخة في المنزل فقط وفقًا للنظام الغذائي المفضل.

التركيز على نهج "الخام" في اليوم الخامس

من خلال تناول الأطعمة النيئة فقط مثل الفواكه والسلطات والعصائر حتى الساعة الرابعة مساءً، وهذا يحافظ على مستوى عالٍ من الطاقة مع المساعدة في إزالة السموم من الجسم بطريقة طبيعية، وبعد الساعة الرابعة مساءً، انتقل إلى وجبة مطبوخة، مثل السمك المشوي مع الخضار، والتي تحتوي على توازن بين الدهون الصحية والبروتينات، والهدف هو المساعدة في إنقاص الوزن من خلال توفير راحة للمعدة من الأطعمة الثقيلة والمصنعة طوال اليوم.

تناول وجبة غنية بالبروبيوتيك

وذلك بهدف دعم صحة الأمعاء، خاصة أن إزالة السموم وفقدان الوزن يؤثر بشكل كبير على صحة الأمعاء، ولدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، قُم بإدراج الأطعمة المخمرة في نظامك الغذائي، مثل اللبن الرائب أو المخللات، سيدعم هذا بشكل كبير وظائف إزالة السموم الطبيعية في الجسم بالإضافة إلى المساعدة في تحسين الهضم.

ترطيب الجسم بالشاي العشبي طوال اليوم

في اليوم الأخير، ركز أكثر على شرب شاي الأعشاب مثل الزنجبيل أو النعناع، ويمكن أن تساعد هذه الأعشاب في تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم والمساعدة في إزالة السموم من الجسم.