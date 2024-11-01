اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: أدليت بصوتى مبكرا وهذه الانتخابات الأكثر أهمية فى حياتنا

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:26 م
بايدن: أدليت بصوتى مبكرا وهذه الانتخابات الأكثر أهمية فى حياتنا جو بايدن
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه أدلى بصوته مبكرا، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات الأكثر أهمية في حياتنا، مؤكدا أن الخيارات واضحة للغاية وستؤدى كامالا عملا رائعا.

وتتأرجح اختيارات الناخبين الأمريكيين ما بين دونالد ترامب وكامالا هاريس بحسب مواقف كليهما من العديد من القضايا الداخلية التي تمس المواطن الأمريكي بشكل مباشر، وبمقدمتها ملف الإجهاض والضرائب وغير ذلك.

وفي ملف الإجهاض، تتبنى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس موقفاً داعماً لحق النساء في الإجهاض، وهو الحق الذي تم تقييده بحكم من المحكمة الأمريكية العليا في يونيو 2022، بعدما كانت تلك العمليات مجازة قانوناً منذ عام 1973.

وقبل أيام، استعانت هاريس بالنجمة بيونسيه في تجمع انتخابي حاشد بولاية تكساس، وتطرقت إلى ملف الإجهاض، وخاطبت جمهورها قائلة: "بالنسبة لجميع الرجال والنساء هنا، والذين يشاهدون فى جميع أنحاء البلاد، نحن بحاجة إليكم.. إن حظر الإجهاض شبه الكامل فى الولاية قد يصبح قانونًا للبلاد إذا تم انتخاب دونالد ترامب المرشح الجمهورى، والرئيس الأمريكى السابق".

في المقابل ، يتبنى دونالد ترامب موقفاً رافضاً للإجهاض ، وسبق أن قال في تصريحات عدة إن  السماح بتنفيذ النساء عمليات الإجهاض يعد بمثابة "قتل"، غير أنه حاول خلال الأشهر القليلة الماضية تبني موقف أقل حدة.

وفي أغسطس الماضي، قال ترامب إنه لن يدعم استفتاء بشأن الحق في الإجهاض في ولايته فلوريدا بعد 24 ساعة فقط من تصريحه بأنه قد يفعل ذلك، وهو التوضيح الذي جاء بعد ردود فعل حادة من مناهضي الإجهاض، ما رفع من حدة مخاوف الجمهوريين من أن استمرار التردد بشأن هذا الملف قد يعرض المرشح الجمهوري لخسارة تأييد الناخبين المتدينين.







جو بايدن

الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات أمريكا 2024

انتخابات أمريكا

الانتخابات الامريكية

دونالد ترامب

كامالا هاريس

JD Vance

جيه دي فانس

donald trump

Kamala Harris

tim walz

تيم والز

2024 United States presidential election

المجمع الانتخابي

نتائج الانتخابات الامريكية

موعد الانتخابات الامريكية

نهاية الانتخابات الامريكية

اعلان الفائز في الانتخابات الامريكية

موعد اعلان الفائز في الانتخابات الامريكية

الانتخابات الأمريكية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة