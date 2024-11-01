غزة تعقد خيارات الأمريكيين المسلمين فى الانتخابات.. "AP" تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

يواجه العديد من الناخبين المسلمين في الولايات المتحدة الذين أعطوا أصواتهم للرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل 4 سنوات، معضلة مع قرارات التصويت مع اقتراب الانتخابات الأمريكية 2024، بسبب حرب غزة والصراع في الشرق الأوسط بعد أن ترك الدعم الأمريكي لإسرائيل العديد منهم يشعرون بالغضب والتجاهل.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، يسعى البعض إلى رفض الديمقراطيين، بما في ذلك من خلال تفضيل خيارات الطرف الثالث للرئاسة ويصارع آخرون كيفية التعبير عن غضبهم من خلال صناديق الاقتراع وسط تحذيرات من البعض ضد رئاسة دونالد ترامب مرة أخرى، وبالنسبة للناخبين في الولايات المتأرجحة مثل جورجيا، التي فاز بها بايدن في عام 2020 بأقل من 12000 صوت، يمكن تضخيم وزن مثل هذه القرارات.

عندما يتعلق الأمر بالتصويت، قالت شافينا خباني، المديرة التنفيذية لمشروع الناخبين المسلمين في جورجيا، "إن الاستجابات في كل مكان ولا تتوافق حقًا مع حزب سياسي واحد كما كانت في الماضي .. مجتمعاتنا المسلمة حزينة غاضبة ومربكة".

قالت ثريا ببرهاني، وهي أمريكية من أصل ماليزي، إنها ستعطي صوتها لصالح كامالا هاريس، لكنها قالت إنه كان تصويتًا ضد ترامب، وليس لدعم نائب الرئيس الديمقراطي.

وقالت لطيفة عوض، التي لديها أقارب في غزة وقالت إنها تريد أن تصوت لصالح شتاين لإرسال رسالة: أصواتنا مهمة، وقالت: "الناس يقولون، حسنًا، إذا لم تصوت لكامالا، فأنت تصوت لترامب". لكنها أضافت: "كلاهما يدعم إسرائيل".

ويرى مسلمون آخرون أن ترامب هو "الخيار الأفضل" للسلام، لإن المرشح الجمهوري صانع صفقات جيد، وعن تحذيرات البعض من أن الأمور ستكون أسوأ في عهد ترامب، تري فئه انه كيف يمكن أن تزداد سوءًا بعد أن أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة بالفعل عن استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني،

في عام 2020، من بين الناخبين المسلمين على الصعيد الوطني، أيد حوالي ثلثيهم بايدن وأيد حوالي ثلثهم ترامب، وفقًا لاسوشيتد برس ترك دعم بايدن الكثيرين يشعرون بالخيانة أو حتى بالذنب

على الصعيد الوطني، دعم بعض الزعماء الدينيين جوانب مختلفة من المناقشة وحثت إحدى الرسائل التي وقعتها مجموعة من الأئمة وغيرهم من الزعماء المسلمين في الولايات المتحدة على رفض ما قالوا إنه "ثنائية زائفة" والإدلاء ببيان بالتصويت لطرف ثالث في الانتخابات الرئاسية وقالوا: "لن نلطخ أيدينا بالتصويت أو دعم إدارة جلبت الكثير من سفك الدماء على إخواننا وأخواتنا"، مؤكدين أن هذا ليس تأييدًا لترامب، الذي انتقدوه أيضًا.

وقالت مجموعة مختلفة من الأئمة إن فائدة دعم هاريس "تفوق بكثير أضرار الخيارات الأخرى" وقالوا في الرسالة: "إن تمكين شخص مثل دونالد ترامب عن علم من العودة إلى منصبه، سواء بالتصويت له مباشرة أو لمرشح من طرف ثالث، هو فشل أخلاقي واستراتيجي".