وزارة الصحة تكشف عن تراجع فترات الانتظار بالحضانات والرعايات

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل حوكمة وتطوير منظومة الرعايات المركزة والحضانات، وذلك لضمان فرص علاجية أفضل للمريض، مشيرة إلي أن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ ومركز خدمة الطوارئ 137 يؤدون خدمات متميزة خلال الفترة الماضية، ما ىأدى إلى تراجع فترات الانتظار للحضانات وأسرة الرعاية المركزة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه يتم متابعة نسب إشغال الأسرة في أقسام الرعايات والحضانات في المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة، على مدار الساعة، بالإضافة إلى سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات، لافتا إلى أنه يتم تحليل بيانات المنظومة الإلكترونية لمشروع الرعايات والحضانات والطوارئ، والمرضى الذين تم تحويلهم أو توفير الرعايات لهم من خلال الغرفة المركزية، حيث أفاد التقرير أن الفترة الماضية شهدت زيادة 123 سرير رعاية مركزة، بالإضافة لـ 17 سرير رعاية متوسطة، و 46 حضانة، و41 سرير رعاية أطفال.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن التقرير المفصل للمنظومة تضمن مؤشرات أداء مبادرة «في كل ثانية حياة» لمرضى الجلطات القلبية، حيث تم استقبال 221 حالة لتركيب الدعامات، و359 حالة قسطرة قلبية، و752 حالة للتقيم والفحص، ليصل إجمالي الحالات التي تلقت خدمات المبادرة لـ3910 حالات، لافتا إلى أن الخط الساخن 137 تلقي 9920 بلاغ طلب رعاية، وحضانة للتكويد علي منظومة الرعايات والحضانات وقدم خدمة توفير أكياس دم لـ8346 طالب خدمة، مع انخفاض متوسط عدد ساعات انتظار مرضى الرعاية المركزة خلال الفترة الأخيرة من 25 ساعة إلى 17 ساعة، ومن 17 ساعة إلى 10 ساعات للحضانات.