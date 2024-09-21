مشروع "رعايات مصر" بصحة الشرقية يقدم الخدمة لـ1405 مرضى

الشرقية - إيمان مهنى

قدم مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى 137 بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة، الخدمة لعدد 1405 مريضا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال الأسبوع السابع، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي بدأت يوم الخميس الموافق أول أغسطس الماضي، حيث تم تسكين 849 حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين 106 حالات بالعناية المركزة للقلب، وتسكين 248 طفلا بالحضانات، وتسكين 45 طفلا يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين 11 حالة سموم بعناية السموم، وتسكين 7 حالات بعناية الحروق، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد 143 حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء 4 حالات قسطرة قلبية طارئة، وحالة تعاني من إنسداد كامل بالضفيرة العصبية، وذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم 9123 مريضا خلال 7 أسابيع.

وفي سياق متصل، دعمت مستشفى مشتول السوق المركزي بوحدة أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 ملايين جنيه، لخدمة المرضى، ليصل عدد الأجهزة علي مستوي مديرية الصحة 18 جهاز أشعة مقطعية بعد أن كانت 3 فقط منذ عدة سنوات، كما تضم أحدث أجهزة الأشعة والبالغ عددهم 25 جهاز أشعة C-ARM، هذا بالإضافة إلى عدد 2 جهاز ماموجرام للكشف عن سرطان الثدي، وجهاز قسطرة، وعدد 43 جهاز أشعة تليفزيونية، وعدد 33 جهاز أشعة عادية، و55 جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى.