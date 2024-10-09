مد منافذ المجمعات الاستهلاكية ببيض المائدة.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما تطرح المنافذ بيض بسعر 150 جنيها للطبق فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات الغذائية.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ المنتجات فى فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث لدى الوزارة احتياطى من كافة المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من السلع طوال الوقت، ونجاح الوزارة على مدار الأسابيع الماضية فى التعاقد على كميات كبيرة من الزيت،كما نجحت الوزارة فى زيادة مخزون السكر التمويني لأكثر من عام لاستمرار طرحه على البطاقات.