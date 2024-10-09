"ماذا تعرف عن أكتوبر؟" مسابقة ثقافية لمجلة نور للأطفال بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر

كتب لؤى على

اعلنت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، عن مسابقة ثقافية للأطفال والناشئة البراعم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لـ نصر أكتوبر المجيد.

صرحت بذلك، دكتور نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، والتي أكدت أن مسابقة: "ماذا تعرف عن أكتوبر؟" تأتي حرصا من المنظمة على دعم قيم الانتماء، وحب الوطن، في نفوس الأطفال، وتنمية الروح الإبداعية لديهم، من خلال تشجيعهم على ملكات البحث والقراءة وتدوين المعلومات والتعبير بأسلوبهم الكتابي، سواء بمقال أو قصة في 500 كلمة، عن هذه المناسبة الوطنية العظيمة، ومدى اعتزازهم بها.

وأشارت رئيس تحرير مجلة نور إلى أن المسابقة كل عام يتقدم لها ما يفوق 1000 طالب وطالبة من كافة مدارس الجمهورية والمعاهد الأزهرية، وهو ما يدل على حرص الأطفال وأولياء أمورهم على المشاركة الإيجابية الفاعلة تجاه المجالات الثقافية، بما ينمي المواهب الابتكارية والإبداعية لدى الأطفال.

وصرحت دكتور نهى عباس، بأنه يتم تقييم الأعمال الكتابية المقدمة من قبل لجنة متخصصة، ثم يتم تخصيص جوائز مالية، بقيمة 6000، لثلاث فئات عمرية من الأطفال والناشئة المشاركين بالمسابقة، يمنح كل متسابق فائز عن كل فئة جائزة مالية بقيمة: 2000 جنيه، وتشمل الفئات العمرية الآتية من (6 - 9) ، سنوات، من (10- 14) عاما، من (15 - 18) عاما، وتشجيعا للمتقدين فى المسابقة، يتم نشر الأعمال الفائزة في المجلة.