تواريخ مرتبطة باتهام سعد الصغير فى قضية حيازة المخدرات.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

قررت المحكمة المختصة، تحديد أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير، في اتهامه بارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها:



ـ " 10 سبتمبر 2024"، يشير لتاريخ القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة أثناء عودته من الخارج.



ـ " 11سبتمبر 2024"، عرض المتهم علي الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات.

-"17 سبتمبر "، النيابة تحيل المطرب الشعبي للمحاكمة.

-" 5 أكتوبر"، المحكمة المختصة تحدد 27 أكتوبر لنظر محاكمة المتهم.



كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.