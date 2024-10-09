براد بيت أحد المصابين به.. تفاصيل المرض النادر "عمى التعرف على الوجوه"

كتبت فاطمة خليل

يعلن بعض المشاهير عن الأمراض التى تصيبهم، فى حين يخفى البعض، ومن بين مشاهير هوليود الذين أعلنوا عن مرضهم الفنان براد بيت، حيث كشف براد بيت من قبل إنه مصاب بعمى الوجوه، وهو اضطراب عصبي يتميز بعدم القدرة على التعرف على الوجوه، يمكن أن تؤثر هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم "عمى الوجوه"، على ما يصل إلى 1 من كل 50 شخصًا، وفقًا لموقع Faceblind..



وقال الممثل البالغ من العمر 58 عامًا، والذي لم يتم تشخيصه رسميًا بهذه الحالة إنه يكافح لتذكر الوجوه والتعرف عليها، وهذا جعله يبدو منعزلا.

يؤثر عمى الوجوه على الناس بطرق مختلفة. لا يستطيع بعض الأشخاص التعرف على الوجوه المألوفة - حتى أفراد أسرهم، وفقًا للمعهد الأمريكي للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NINDS). لا يستطيع آخرون التمييز بين الوجوه غير المعروفة لا يستطيع البعض التمييز بين الوجه والأشياء.



قد يكون الاضطراب ناجمًا عن عدة أشياء - السكتة الدماغية، أو إصابة الدماغ الرضحية، أو بعض الأمراض العصبية التنكسية ولكن يمكن أن يكون أيضًا اضطرابًا خلقيًا، موجودًا عند الولادة، ويبدو أنه ينتقل في العائلات، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون نتيجة لطفرة جينية أو حذف.



وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتات الدماغية، يمكن أن يكون لدى بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضًا درجة ما من عمى التعرف على الوجوه.



وبحسب موقع CBS فإنه بالنسبة للعلاج، يجب على الأشخاص المصابين بعمى التعرف على الوجوه العمل على تطوير "استراتيجيات تعويضية" للتعرف على الأشخاص. يستخدم العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة دلالات أخرى، مثل صوت الشخص، لتحديد هويته.



ومع ذلك، لا يوجد شيء فعال مثل التعرف على الوجه، ويمكن أن تكون الحالة معوقة اجتماعيًا، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتات الدماغية.

يمكن أيضًا تعليم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بعد السكتة الدماغية أو صدمة الدماغ استخدام أدلة أخرى لتحديد هوية الأشخاص، بخلاف وجوههم.