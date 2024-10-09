الكاميرون تنفي شائعات وفاة رئيس البلاد بول بيا

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نفت حكومة الكاميرون، الشائعات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية لرئيس البلاد بول بيا، البالغ من العمر 91 عاما، مؤكدة أن الرئيس بيا "على خير ما يرام وسيعود إلى الكاميرون خلال الأيام المقبلة".



وذكرت حكومة الكاميرون - في بيان وقعه المتحدث باسمها، نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم - أن الشائعات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام حول حالة الرئيس "هي أوهام وخيال محض؛ اختلقه مروجوها"، مستنكرة مثل هذه "التعليقات المغرضة".



كما أصدرت الرئاسة الكاميرونية بيانا لطمأنة المواطنين على الحالة الصحية لرئيس البلاد، التي وصفتها بـ"الرائعة"، موضحة أن الرئيس يعمل ويمارس مهامه من مقر إقامته في جنيف التي لم يغادرها على الإطلاق منذ وصوله إليها قادما من بكين.

وذكرت "لوموند" أن الشائعات حول حالة الرئيس "بيا" الصحية ووفاته كثرت بعد غيابه عن المشهد العام منذ مغادرته بكين في أوائل شهر سبتمبر الماضي بعد مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك).



وأضافت أن ما أسهم في انتشار هذه الشائعات هو غياب الرئيس الكاميروني عن المشاركة في الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وأيضا في القمة الفرانكوفونية التي عقدت مؤخرا في باريس؛ الأمر الذي وصل إلى حد إعلان وسائل إعلام في بعض الدول عن وفاة الرئيس بول بيا.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكاميروني بول بيا، الذي ولد في 13 فبراير عام 1933، يعد حاليا أقدم زعيم في أفريقيا ويتولى الحكم في بلاده منذ ما يقرب من 42 عاما.