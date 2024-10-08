اليوم السابع
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نقيب المهندسين يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة مهندس أثناء تأدية عمله

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 11:04 م
نقيب المهندسين يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة مهندس أثناء تأدية عمله نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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كلف المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس علاء ريحان، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس محمود سعيد (رحمه الله) أثناء تأدية عمله، بناءً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، وهو الحادث المؤسف الذي أدى لوفاته بأحد مواقع إحدى شركات البترول.

ووجه النبراوي بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن، حفاظًا على سلامة وحياة المهندسين والعمال في الموقع، مشددا على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه.

 







نقابة المهندسين

السلامة والصحة المهنية

نقيب المهندسين




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