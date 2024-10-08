منافذ حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيهًا فى قرية طموة بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

طرحت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، كيلو اللحوم بسعر 185 جنيهًا، في قرية طموة بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال منافذها المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأطلقت المؤسسة، اليوم، 3 منافذ، في محافظة الجيزة، لطرح كيلو اللحوم بسعر 185 جنيهًا، وذلك في مناطق (الطالبية، وجنوب الجيزة، وطموة بأبو النمرس).

وافتتحت "حياة كريمة" العديد من المنافذ الثابتة بالمحافظات، وأطلقت أخرى متنقلة لتجوب شوارع الأحياء والمراكز والمدن والقرى، والوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة فى المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وطرحت المؤسسة من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا، وطبق فرختين بـ140 جنيهًا.



منافذ حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيهًا



منافذ حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيهًا



