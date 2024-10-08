حياة كريمة تواصل تقديم مبادرة بيع اللحوم مخفضة السعر فى أحياء ومدن الجيزة

كتبت - مرام محمد

واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مبادرة طرح اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم ومواجهة جشع التجار.

وأطلقت المؤسسة، اليوم، 3 منافذ، في محافظة الجيزة، لطرح كيلو اللحوم بسعر 185 جنيهًا، وذلك في مناطق (الطالبية، وجنوب الجيزة، وطموة بأبو النمرس).

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.



