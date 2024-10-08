إقبال كبير على منفذ لحوم حياة كريمة فى قرية طموة بأبو النمرس

كتبت - مرام محمد

شهد منفذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في قرية طموة بمركز ومدينة أبو النمرس، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة.

وتواصل "حياة كريمة" نجاح مبادرتها التى أطلقتها لتوفير والدواجن للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتحت "حياة كريمة" العديد من المنافذ الثابتة بالمحافظات، وأطلقت أخرى متنقلة لتجوب شوارع الأحياء والمراكز والمدن والقرى، والوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة فى المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وطرحت المؤسسة من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.