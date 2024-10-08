كامل الوزير: تحديث المواصفات القياسية للمنتجات بصفة دورية لضمان الجودة

نور على

كشف الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإصدار وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات بصفة دورية طبقا للمواصفات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، حيث تم إصدار 359 مواصفة قياسية لمنتجات جديدة لم يكن يتم إنتاجها وإصدار 215 شهادة للمنتج المحلى والمستورد لمنتج الدهانات وتنفيذ 295 زيارة للشركات الحاصلة على علامة الجودة أو المتقدمة للحصول عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع كامل الوزير قائلا:" بلغ عدد المنتجات المتقدمة للحصول على علامة الجودة وحلال 1076 منتجا، مضيفا :" نتيجة للجهود الدبلوماسية المصرية وتنسيق وزارة الصناعة مع الوزارات المناظرة فاز رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للأيزو كأول مصرى عربى يتولى هذا المنصب منذ إنشائها فى 1947.

وقال تم إعادة هيكلة التوصيف وضمان الجودة بما يضم المعهد القومى للجودة ومصلحة الكمياء وتم تجميعهم فى كيان هيئة المواصفات والجودة المصرية، مشيرا إلى إجراء 3104 تفتيش على المصانع والمراجل البخارية والمراكز الصناعية واعداد 930 دراسة فى مجال الهالك والفاقد للجهات المختلفة واعتماد 532 مركز خدمة وصيانة.