كامل الوزير: تم حل 91 شكوى نهائيا للمستمثرين وجارى حل الباقى

نور على

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إنه تم إنشاء إدارة بوزارة الصناعة لتلقى شكاوى المستثمرين ومتابعتها والعمل على حلها، قائلا: تلقينا 545 شكوى منهم 215 شكوى لتخصيص أرض صناعية و42 شكوى لاصدار رخص التشغيل و31 شكوى لعدم توصيل المرافق و32 شكوى لتعثرات مالية و219 شكوى متنوعة، وتم حل 91 شكوى نهائيا وجارى حل باقى الشكاوى.

وأضاف كامل الوزير يتم عقد لقاءات كل يوم سبت من كل أسبوع بحضورى مع المستثمرين وأصحاب المصانع بكل محافظة لحل مشاكلهم وتم حل مشاكل المناطق الصناعية بالمنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية وسيتم استكمال حل مشاكل المناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف كامل الوزير تم التصديق من رئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة الديون المستحقة على مصانع السيراميك لجهات الدولة المختلفة من كهرباء ومياة وغازبكميات من السيراميك يتم تورديها لجهات الدولة وتعمل المخالصة وزارة المالية.