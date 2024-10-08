علامات تشير إلى أن قلبك يحتاج إلى فحص طبي

كتب حسام الشقويرى

القلب هو عضو حيوي يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم وينقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا، كما ينظم ضغط الدم ويتحكم في معدل ضربات القلب. وبالتالي، فإن القلب السليم يشير إلى معدل ضربات قلب طبيعي أثناء الراحة، ومستويات ضغط الدم أقل من 120/80 ملم زئبق، والتنفس المنتظم أثناء النشاط البدني متوسط الشدة.

ومع ذلك، حتى لو عانى الشخص من أي اضطرابات مرتبطة بقلبه، فقد لا يكون من السهل اكتشافها في البداية. لذلك، يوصي الأطباء غالبًا بإجراء فحوصات منتظمة للقلب لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية. و الفحوصات المنتظمة التي تفحص متغيرات الخطر، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، ضرورية للكشف المبكر عن مشاكل القلب، و هذا يساعد في تحديد المشكلات المحتملة قبل ظهور الأعراض، مما يتيح الإدارة المبكرة. ويمكن لأنواع مختلفة من الاختبارات أن تساعد في تقييم وظائف القلب، مثل اختبارات الإجهاد أو تخطيط كهربية القلب.

كيف تعرف إذا كنت بحاجة إلى فحص القلب

يجب فحص ضغط الدم في كل زيارة منتظمة للرعاية الصحية أو سنويًا على الأقل إذا كان أقل من 120/80 ملم زئبق. يجب فحص مستويات الكوليسترول كل 4-6 سنوات للبالغين المعرضين لخطر طبيعي، مع إجراء اختبارات أكثر تكرارًا لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. واختبارات سكر الدم ينبغي أن يتم إجراؤها كل ثلاث سنوات على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشير بعض الأعراض إلى الحاجة إلى تقييم إضافي للقلب، مثل:

ألم صدر





يمكن أن يكون ألم الصدر علامة كلاسيكية على مشاكل مرتبطة بالقلب. ويمكن أن يتميز بضغط أو امتلاء أو حرقة أو ضيق في الصدر. في حالة الإصابة بنوبة قلبية، قد يعاني الأشخاص من ألم شديد أو حارق ينتشر إلى الظهر والرقبة والفك والكتفين وذراع واحدة أو كلتا الذراعين.

ضيق في التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس، المعروف أيضًا باسم ضيق التنفس، أحد أعراض العديد من أمراض القلب، بما في ذلك قصور القلب، ومرض القلب التاجي، واضطرابات نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني. في بعض الحالات، يمكن أن يشير ضيق التنفس أيضًا إلى مشاكل في الرئة، مثل الربو والالتهاب الرئوي وسرطان الرئة. لهذا السبب من الضروري فحص قلبك ورئتيك لاستبعاد أي حالة خطيرة.

تعب غير مبرر

يمكن أن يشير التعب المستمر دون سبب محدد إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل القلب والأوعية الدموية.

عندما لا يتحسن التعب مع الراحة، فقد يكون ذلك علامة على أن القلب يكافح لإمداد الجسم بالأكسجين والعناصر الغذائية الكافية. وقد يكون هذا بسبب حالات مثل أمراض القلب، حيث تكون قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة ضعيفة. يمكن أن يكون التعب المزمن أيضًا أحد أعراض قصور القلب، وهي الحالة التي تحدث عندما لا يضخ القلب ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

خفقان القلب

إن خفقان القلب لا يشكل أي ضرر في الغالب، إلا أنه قد يكون مؤشراً على حالات أكثر خطورة.



وغالبًا ما يُنصح بإجراء فحوصات القلب بشكل منتظم لكبار السن، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية موجودة مسبقًا، أو أولئك الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.