اليوم السابع
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احتفالات طلاب المدارس بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 02:25 م
احتفالات طلاب المدارس بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد احتفالات طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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حرص طلاب المدارس على تنظيم احتفالات فى الذكرى 51 لانتصار أكتوبر المجيد، حيث رفع الطلاب علم مصر أثناء الاحتفال مرددين تحية مصر، كما تم توجيه بعض الرسائل حول أهمية وفضل الشهادة فى سبيل الوطن ودور القوات المسلحة فى حماية الوطن لتعزيز ورفع الوعى والانتماء والولاء لدى طلاب المدارس.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار استعداد كل وزارات وقطاع فى الدولة للاحتفال بالذكرى الواحد وخمسون لنصر أكتوبر المجيد حيث تنتشر احتفالات وذكريات فى جميع المدن والقري والشوارع المصرية عزة وكرامة، بنصر أكتوبر العظيم، مشددة على التوجيه العام للأنشطة (مسرح - صحافة وإعلام تربوي - تربية إجتماعية - تربية رياضية - مكتبات بتنظيم فعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر 2024 بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بكل مدارس المديرية في المراحل التعليمية ابتدائي - إعدادي - ثانوى " عام فني")، وتوثيق هذه الفعاليات (صور) - فيديوهات)، وموافاتنا بتقارير لهذه الفعاليات بشكل مستمر.

وشهدت المدارس أمس واليوم تنظيم فاعليات واحتفالات بنصر أكتوبر.







وزارة التربية والتعليم

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