أسباب السمنة عند الأطفال.. 6 نصائح لتعزيز وزنهم الصحي

كتب حسام الشقويرى

السمنة عند الأطفال تحدث عندما يكون وزن الطفل أكبر مما يعتبر صحيًا بالنسبة لعمره وطوله، و"يتم تعريف السمنة عند بلوغ مؤشر كتلة الجسم النسبة المئوية 95% أو أعلى منها؛ وتتطلب تدخلاً في الوقت المناسب وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حالات السمنة عند الأطفال هي

التاريخ العائلي

الوراثة

أنماط الحياة المستقرة

ضغط

زيادة وقت الشاشة

عادات غذائية غير صحية

غياب النشاط البدني

والأطفال المصابون بالسمنة سيعانون من مشاكل صحية مختلفة في وقت لاحق من حياتهم.

المشاكل الصحية عند الأطفال بسبب السمنة

صعوبات في التنفس

آلام العضلات والمفاصل

السكري

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

أمراض القلب والأوعية الدموية

مشاكل الكلى

مشاكل الغدة الدرقية

ضغط

اكتئاب

مرض الكبد الدهني غير الكحولي

قد يعاني الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أيضًا من ضعف احترام الذات، والشعور بالذنب والحرج والوحدة والإحباط طوال الوقت، مع تعرضهم للسخرية أو العار من أجسادهم، يجب على الآباء معالجة هذه المشكلة على الفور.

نصائح لمعالجة السمنة وتعزيز اكتساب الوزن الصحي لدى الأطفال

يجب على الآباء التأكد من التزام أطفالهم بتعديلات نمط الحياة التي تشمل العناصر الغذائية الأساسية والفواكه والخضراوات والأطعمة البروتينية والحبوب الكاملة.

يجب على الآباء غرس عادات الأكل الجيدة في أبنائهم.

ينبغي للأطفال ممارسة التمارين الرياضية كل يوم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ينبغي للأطفال اختيار الأنشطة الرياضية والأنشطة الترفيهية، والمشي على الأقل 5000 خطوة يوميًا، والنوم جيدًا.

وينبغي عليهم أيضًا التخلص من التوتر من خلال ممارسة اليوجا والتأمل.

يجب على الآباء تشجيع الأطفال على تناول الطعام ببطء وتجنب الوجبات السريعة والتوابل والدهنية والمصنعة والمعلبة.

وأفضل طريقة لمكافحة السمنة ومشاكل الوزن لدى الأطفال أو الوقاية منها هي وضع الأسرة بأكملها على مسار أكثر صحة، اتخاذ خيارات غذائية أفضل وزيادة النشاط سيفيد الجميع، بغض النظر عن الوزن، وإذا رآك طفلك تأكل الخضراوات، وتمارس النشاط الرياضى ، وتحد من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات، فمن المحتمل أن يفعل الشيء نفسه.



