اليوم العالمي لسلامة الغذاء.. اعرفى إزاى تعلمى أطفالك العادات الصحية

كتبت - ميرفت رشاد

يلعب النظام الغذائي المتوازن وعادات الأكل الجيدة لدى الأطفال دورًا أساسيًا في نموهم البدني والعقلي، عندما يتعلم الأطفال عادات غذائية صحية في سن مبكرة، فسوف يضمن ذلك أنهم يعيشون حياة أكثر صحة وإنتاجية كشخص بالغ، تتأثر البيئة التي يكبر فيها الطفل بشدة بالوالدين وحتى بالعائلة والأصدقاء والمعلمين، نظرًا لأنهم جميعًا يلعبون أدوارًا محورية في مساعدة الطفل على اكتساب عادات غذائية جيدة ، يجب اتباع بعض النصائح والأمور التالية ، خاصة من قبل الوالدين، يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لسلامة الغذاء ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

بعض الخطوات لغرس عادات الأكل الجيدة لدى الأطفال:

تناول وجبات الطعام مع العائلة لجعل وقت الطعام ممتعًا.

شجعهم على تناول الطعام ببطء لضمان الهضم السليم.

الامتناع عن تناول وجبات الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو اللعب على الجهاز ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

ضع جدولًا لتناول الطعام لطفلك.

تجنب إعطاء وجبات خفيفة قبل الوجبة مباشرة.

تحضير طبق كامل ومتوازن.

حافظ على طفلك نشيطًا بدنيًا وانغمس في الألعاب الخارجية.

تقييد تناول الكثير من الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والأطعمة السريعة.

تضمين الفواكه والخضروات يوميًا في نظامهم الغذائي حسب عمر الطفل ، هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها تأسيس عادات غذائية جيدة.

العادات الغذائية التي يمكنك تضمينها في الخطة الغذائية للطفل حسب عمره:

قم بتضمين جميع المجموعات الغذائية الخمس (الحبوب والبقول والحليب ومنتجاته والفواكه والخضروات والدهون والمكسرات) علمهم أن يأكلوا طعامهم بشكل مستقل وأن يأكلوا الطعام مع العائلة، اجعل أطفالك يدركون الآثار الضارة للوجبات السريعة وفوائد الطعام الصحي.

7-5 سنوات:

علمهم آداب المائدة. أشرك أطفالك في شراء البقالة وإعداد وجبات الطعام، الامتناع عن تناول وجبات الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب المحمولة، أعط أهمية للجزء الذي تقدمه لهم ومكونات الوجبة. شجعهم على المشاركة في الأنشطة الخارجية أيضًا.

8 - 10 سنوات:

الامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة قبل الوجبات مباشرة، أشركهم في تحضير الوجبة التي يختارونها، عاملهم من حين لآخر مع الوجبات السريعة لضمان الأكل الصحي والحفاظ دائمًا على الفاكهة في متناول اليد، إتاحة خيارات الوجبات الخفيفة الصحية .

أثناء غرس العادات الغذائية ، يميل الأطفال إلى معارضة الوالدين ، وبالتالي يحتاج المرء إلى توخي الحذر بشأن ما يحبه وما يكرهه لأن ذلك سيؤثر على ذوق طفلك وتفضيلاته، لتجنب ذلك ، تأكد من تخزين المواد الغذائية الصحية في الثلاجة حتى لا يتمكن طفلك من الوصول إلى الوجبات الخفيفة السريعة وسيبدأ عادةً في تناول طعام صحي ، حتى لو لم يعجبه، من الجيد جعل الوجبات أكثر جاذبية باستخدام الفواكه الملونة والخضروات والحبوب والمكسرات ، إذا كان طفلك يرفض أي طعام ، فلا تجبره على الأكل ؛ إدخال نفس الشيء بشكل مختلف في نظامهم الغذائي.