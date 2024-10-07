5 أطعمة تحسن حالتك المزاجية وتجعلك تبتسم وسعيدا.. اعرفها

كتبت إيناس البنا

شهر أكتوبر يتم الاحتفال تزامنا مع يوم الابتسامة العالمى، ولذا هناك بعض الأطعمة التي يرتبط تناولها بتعزيز الحالة المزاجية وتجعلك تبتسم، وسعيدا.

ونعرض فيما يلى حسب موقع "هيلث سايد"، خمسة أطعمة تعمل على تحسين الحالة المزاجية ويمكن أن تؤثر على عقلك بطريقة إيجابية ثابتة وتساعد على تحسين حالتك المزاجية:

1. الشيكولاتة

هناك سبب وجيه جدًا يجعلنا نشعر بسعادة أكبر بعد تناول قطعة أو قطعتين من الشيكولاتة، فوفقًا للدراسات تفرز الشوكولاتة مواد كيميائية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، مثل الثيوبرومين والتيروزين والتريبتوفان (السيروتونين).

2. الموز

بصرف النظر عن فوائدها الصحية العديدة، يمكن تناول الموز لعلاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض أو الاكتئاب، يحتوي الموز على نسبة عالية من التربتوفان، الذي يتحول إلى السيروتونين - الناقل العصبي الذي يحسن الحالة المزاجية، ويمكنه أيضًا تثبيت نسبة السكر في الدم ويساعدك على الاسترخاء.

3. الزبادي

لا تعد البروبيوتيك الموجودة في الزبادي مفيدة للمعدة وصحة المناعة فحسب، بل إنها قد تؤثر أيضًا على وظائف المخ، وتزيد من النواقل العصبية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

4 .الشاي الأخضر

شرب الشاي الأخضر سوف يمنحك شعورًا بالهدوء والاسترخاء على الفور، كما أن خصائصه التي تحتوي على حمض الثيانين (الأحماض الأمينية) التي تساعد على تهدئتك واسترخائك.

5. المكسرات والبذور

مثل الجوز واللوز وبذور الشيا وبذور الكتان تعد جميعا مصادر رائعة أخرى لأحماض أوميجا 3، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها على مكافحة الاكتئاب.