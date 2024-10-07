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حظر تصدير السكر بكل أنواعه 6 أشهر للحفاظ على استقرار الأسواق

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 02:07 م
حظر تصدير السكر بكل أنواعه 6 أشهر للحفاظ على استقرار الأسواق سكر - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق المصرية، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر.

وجاء في القرار رقم 68 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 أكتوبر قرارا بشأن حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر .

ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

قرار
قرار الحظر

 


 







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