الشوربة فى الخريف.. فوائد صحية وأسرار وقائية

كتبت مروة محمود الياس

الشوربة والخريف، عنصران متناغمان للغاية، هذا الفصل الذي تبدأ فيه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي ممهدا لوصول الشتاء من بعده، بعض الأكلات تصبح مفيدة للغاية في هذا الفصل بالخصوص.

وفقا لتقرير نشر في موقع eatingwell المعني بالتغذية والصحة أن الشوربة أو الحساء له فوائد عظيمة لا شك فيها للجسم والصحة، ولكن تتعزز قيمتها وفوائدها خلال هذا الفصل المميز ومع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا.

وفقا للتقرير فإن الحساء بشكل عام يعزز من ترطيب الجسم وضبط حركية المعدة وغيرها الكثير من الفوائد، ولكن بشكل خاص تحتل الشوربة مكانه جيدة بين مائدة الخريف بسبب:

تقاوم الشوربة الالتهابات التي تصيب الجسم وتزيد في هذا الفصل بشكل خاص

تعتبر الشوربة غذاء مثاليا للهضم وتعزيز حركية المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام

تعزز الشوربة الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة كما أنها تعزز من الامتلاء

تحافظ الشوربة على مستويات الطاقة لديك فتجعلك أكثر قوة وطاقة وحيوية

تدعم الشوربة الجهاز المناعي ودفاعات الجسم ضد المرض وتجعله أكثر قدرة على مقاومة نزلات البرد والعدوى خلال فصل الخريف

تحسن الشوربات المختلفة خاصة شوربة العظام من حالة العضلات والعظام وقوتها كما أنها تعزز من نمو العضلات وتحسين حالتها

تعزز الشوربة من الترطيب العميق والسريع للجسم

تعزز الشوربة من صحة الشعر والبشرة والجلد بشكل عام وتقي من الجفاف

التخلص من تقلصات المعدة وألمها واضطرابات حركيتها

تخلص الشوربة من إضطرابات الإخراج المختلفة مثل الإمساك

تعزز الشوربة من تقليل حدة انتفاخات المعدة والقولون وتقليل حدة الشعور بالغثيان والقيء أيضا

تحتاج الشوربة خاصة التي تحتوي على الخضروات على الكثير من الألياف التي تشارك بالشبع وتمدك بالطاقة بشكل كبير في هذا الفصل

الشوربة المضاف إليها البروتين تعزز من حصه البروتين اليومية وتقوي من العضلات والأعصاب والحالة العامة للجسم

الشوربة مصدرا جيد للفيتامينات خاصة فيتامين ب وفيتامين ا وفيتامين ج وتعزز المناعه بشكل كبير