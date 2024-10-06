كتبت إيناس البنا

مع تغير الطقس قد يصاب الكثير منا بصعوبة في التنفس وانسداد الأنف الناجم عن نزلات البرد، ويعد النوم أمرًا بالغ الأهمية عند المرض لأنه يساعد على التعافى، ووفقا لموقع onlymyhealth" فيما يلي طرق التغلب على أعراض انسداد الأنف.

نصائح للتخلص من انسداد الأنف أثناء النوم

1. ارفع رأسك باستخدام وسائد إضافية

واحدة من أسهل الطرق لتقليل احتقان الأنف أثناء النوم، حيث يمكنك رفع رأسك قليلاً، فعندما تستلقي على ظهرك، يتراكم المخاط في ممراتك الأنفية، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة، استخدام وسائد إضافية لدعم نفسك يسمح للجاذبية بالمساعدة في تصريف المخاط وتقليل الضغط في الجيوب الأنفية.

2. استخدم جهاز ترطيب

يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الممرات الأنفية، ما يؤدي إلى تفاقم الاحتقان ويجعل التنفس أكثر صعوبة، ويمكن أن يؤدي استخدام جهاز ترطيب في غرفة نومك إلى إضافة الرطوبة إلى الهواء، ما يساعد على تخفيف المخاط، ويجعل من السهل تنظيف الممرات الأنفية.

3. استخدم رذاذ المحلول الملحي

محلول الملح يعتبر من الخيارات المتاحة بدون وصفة طبية يمكنه فتح ممرات الأنف، ما يجعل التنفس من خلال أنفك أثناء النوم أسهل

4. حافظ على ترطيب جسمك طوال اليوم

يعد الترطيب المناسب أمرًا أساسيًا عند الإصابة بنزلة برد، حيث إن شرب المشروبات الساخنة، مثل الشاي، توفر راحة سريعة وطويلة الأمد من سيلان الأنف، وأثبتت فعاليتها أكثر من نفس المشروب في درجة حرارة الغرفة.

5. ضع كمادات دافئة على وجهك

يمكنك استخدام كمادات دافئة لتخفيف ضغط الجيوب الأنفية وتقليل الاحتقان، ولتحضير الكمادات، انقع منشفة نظيفة في ماء دافئ، ثم اعصرها، ثم ضعها فوق الجيوب الأنفية لبضع دقائق، تساعد الكمادات الدافئة على إذابة المخاط وتخفيف الانزعاج الناجم عن احتقان الجيوب الأنفية، كما يمكن أن يساعد استخدام كمادات دافئة قبل النوم على استرخاء عضلات الوجه، مما قد يساعدك على النوم بسهولة أكبر، حتى إذا كنت تعاني من أعراض البرد.

6. النوم على جانبك أو بطنك

إذا كان أنفك مسدودًا على أحد الجانبين، فحاول النوم على الجانب الآخر لتخفيف الضغط وتحسين تدفق الهواء، غالبًا ما يؤدي النوم على ظهرك إلى تفاقم الاحتقان، حيث تتسبب الجاذبية في تراكم المخاط في ممرات الأنف.