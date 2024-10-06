طعام يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي في شهر التوعية بالمرض

كتبت إيناس البنا

أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، الذى يتم تشخيص إصابة الكثير من النساء به حول العالم كل عام، وفقًا لموقع eatingwell، فهذا النوع من السرطان قابل للعلاج بدرجة كبيرة عند اكتشافه في مراحله المبكرة، ولكن هناك بعض الأشياء التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة به، وفقًا لبحث حديث.

وكشف البحث عن أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في الوقاية من سرطان الثدى وهو فول الصويا، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يدرجونه في نظامهم الغذائي، سواء في شكل فول الصويا أو حليب الصويا، يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

ويوضح البحث أن أحد المكونات الرئيسية التي يُعتقد أنها مفيدة هي هذه الاستروجينات النباتية الموجودة في أطعمة الصويا، حيث أجريت دراسة بين عامي 2022 و2024، وكلاهما يدعم أن تناول فول الصويا مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بسبب الايزوفلافون الموجود فيه، تساعد مركبات الاستروجين النباتي هذه أيضًا في تقليل أعراض انقطاع الطمث، بما في ذلك الهبات الساخنة.

وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي والتي لا يمكنك التحكم فيها، بما في ذلك العوامل الوراثية، ولكن أظهرت الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا أو حليب الصويا، يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

ولكن يجب دمج هذه الأطعمة إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية في نمط حياتك يمكن أن يكون تغييرًا إيجابيًا، ولكن يجب التحدث إلى طبيبك للحصول على أفضل نتائج.