5 تغيرات تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان الثدى

كتبت إيناس البنا

يتغير المظهر العام للثدى بسبب عوامل مثل الدورة الشهرية واختلال التوازن الهرموني وحالات الثدي الحميدة مثل أكياس الثدي وفرط التنسج غير النمطي.

وتعتبر أورام الثدي من أكثر الأعراض التي قد تسبب الكثير من القلق لدى الأشخاص، وذلك لأنها علامة مميزة لسرطان الثدي، وهو السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، ولكن الخبر السار هو أن معظم أورام الثدى - حوالى 80% من تلك التى يتم فحصها - حميدة أو غير سرطانية، ولكن مع ذلك، من المهم معرفة ما تعنيه كتلة الثدي غير الطبيعية، ونعرض فيما يلى بعض العلامات الكلاسيكية وفقا لموقع onlymyhealth..

شكل الثدى غير المنتظم

تعانى واحدة من كل أربع نساء تقريبًا من عدم تناسق الثديين، والمعروف أيضًا باسم الثديين غير المتساويين، يحدث ذلك عندما يختلف أحد الثديين في الحجم أو الشكل عن الآخر، ولكن عندما يحدث هذا الخلل أو عدم التساوي بسبب كتلة ذات شكل غير متساوٍ أو غير منتظم بدلاً من أن تكون مستديرة أو بيضاوية، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة كامنة، وقد تكون كتلة الثدي ذات الحواف غير المنتظمة والمختلفة عن أنسجة الثدي المحيطة بها ورم سرطانى، وفقًا لما نشره مايو كلينيك.

كتلة ثابتة فى الثدى

تعتبر كتل الثدى أمرًا شائعًا، خاصة إذا كنت تتعاملين مع التقلبات الهرمونية أو على وشك أن تأتى دورتك الشهرية، من الشائع أن يكون لديك كتل فى الثدى تكون متكتلة وناعمة وإسفنجية أو لينة أو طرية أو متحركة أو مستديرة، وفقًا لعيادة كليفلاند ومع ذلك، فإن وجود كتلة غير طبيعية أو مثيرة للقلق في الثدي قد يبدو صلبًا أو ثابتًا عند لمسه، وليس ناعمًا أو متحركًا، وفي هذه الحالة يجب عليك استشارة الطبيب وإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة لاستبعاد الإصابة بسرطان الثدي.

ألم الثدى

لا تسبب معظم حالات سرطان الثدي أي ألم، ولهذا السبب قد تمر دون أن تتم ملاحظتها في المراحل المبكرة، ومع ذلك، لا يعني هذا تجاهل الكتل المؤلمة والحساسة التي تظهر في الثدي، خاصة إذا استمرت مع مرور الوقت، في معظم الحالات، يمكن أن تكون الكتل المؤلمة في الثدي علامة على وجود أورام ليفية أو أكياس، أو مجرد تغيرات طبيعية في أنسجة الثدي تُعرف بالتغيرات الكيسية الليفية.

تغيرات فى ملمس الجلد حول الثدى

لا ينبغى تجاهل وجود كتلة فى الثدى مصحوبة بتغيرات فى ملمس الجلد، مثلا، ظهور تجعدات أو تجاعيد أو جلد له ملمس قشر البرتقال، كل هذه الأعراض العلامات الكلاسيكية لسرطان الثدي، كما يجب معالجة التغيرات مثل "الجلد المتقشر حول الحلمة والهالة، كما لو كان الجلد محترقًا من الشمس أو جافًا للغاية، وسماكة الجلد في أي جزء من الثدي.

تغيرات الحلمة

إذا كان لديك كتلة في الثدي، فمن المفيد أن تنتبهي لأي تغيرات في الحلمتين، إذا بدت الحلمتان مقلوبتان، أو ظهرت عليهما طفح جلدي، أو أفرزتا سائلاً غير حليب الثدي، فقد يشير كل هذا إلى الإصابة بسرطان الثدي.