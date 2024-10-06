اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2024 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار مصر.. طقس الغد حار نهارا وسحب منخفضة ومتوسطة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:00 م
أخبار مصر.. طقس الغد حار نهارا وسحب منخفضة ومتوسطة والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس - ارشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 7 أكتوبر 2024، طقس معتدل ليلا فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

الرئيس السيسي فى ذكرى انتصار أكتوبر: الشعب المصرى قادر على فعل المستحيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عاماً حققت مصر نصراً سيبقى خالداً في ذاكرة هذا الوطن، وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصاراً؛ يذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه - قادر على فعل المستحيل مهما عظم.

 

السيدة انتصار السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر: أبطال سطروا بدمائهم أعظم ملاحم البطولة

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

 

سفارة مصر ببيروت تدعو المواطنين الراغبين فى العودة لمراسلتها عبر فيس بوك

دعت سفارة مصر ببيروت، المواطنين المصريين المتواجدين في لبنان، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، والذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم حتى الآن، إلى إرسال رسالة إلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنة الاسم الرباعي كما هو مدون بجواز السفر، وكذلك رقم جواز السفر، ورقم الهاتف، وصورتين لجواز السفر والإقامة في لبنان.

 

مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسى لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

ترحب وزارة الخارجية المصرية بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولى.

 

محافظ القاهرة يقرر فتح جميع الحدائق مجانا اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان، اليوم الأحد، احتفالًا بـ الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.

 

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، مضيفاً أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية نموذج الإسكان الأخضر ضمن المبادرة.

 

وزارة التعليم توجه المدارس بالاحتفال غدا بذكرى انتصار أكتوبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بتنظيم محاضرات واحتفالات بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر غدا بالمدارس، لتعريف الطلاب بأهمية هذا الحدث المهم لرفع الوعى وتنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب.

 

طرح السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين بتخفيض 10% بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

فتحت وزار التموين والتجارة الداخلية اليوم، الأحد، منافذ المجمعات الاستهلاكية  لطرح جميع السلع بتخفيضات 10%، في جميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية .

 

ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار فى بئر السبع إلى قتيلين إسرائيليين و15 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث إطلاق النار في المحطة المركزية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل، الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد، إلى قتيلين إسرائيليين، و15 جريحا.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

 

سعر الذهب فى مصر يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3578 جنيها للجرام

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد والذي يسجل هبوط بحوالي 10 جنيهات، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3578 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

عيار 24 يسجل 4089 جنيها.

عيار 21 يسجل 3578 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3067 جنيها.

الجنيه الذهب 28624 جنيها.

 

 

غدا.. طقس حار نهارا وسحب منخفضة ومتوسطة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 7 أكتوبر 2024، طقس معتدل ليلا فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

 

 







الرئيس السيسي

السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

طقس اليوم

طقس الآن

الحكومة

الطقس

الارصاد الجوية

أخبار مصر

اليوم السابع بلس

اخبار عاجلة

طقس الغد

الطقس اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الطقس في المحافظات

حرب أكتوبر

نصر أكتوبر

حرب أكتوبر 1973

نصر أكتوبر 1973

ذكرى نصر أكتوبر

الذكرى 51 لنصر أكتوبر

بطولات أكتوبر

مصر تنتصر على إسرائيل

هزيمة إسرائيل في أكتوبر

حرب يوم الغفران

نصر أكتوبر المجيد

ذكرى حرب أكتوبر 1973

ذكرى نصر أكتوبر1973

أفلام عن نصر أكتوبر

حكايات عن نصر أكتوبر

أفلام وثائقية عن نصر أكتوبر

ملحمة أكتوبر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة