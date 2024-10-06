أخبار مصر.. طقس الغد حار نهارا وسحب منخفضة ومتوسطة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 7 أكتوبر 2024، طقس معتدل ليلا فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي فى ذكرى انتصار أكتوبر: الشعب المصرى قادر على فعل المستحيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عاماً حققت مصر نصراً سيبقى خالداً في ذاكرة هذا الوطن، وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصاراً؛ يذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه - قادر على فعل المستحيل مهما عظم.

السيدة انتصار السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر: أبطال سطروا بدمائهم أعظم ملاحم البطولة

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة. سفارة مصر ببيروت تدعو المواطنين الراغبين فى العودة لمراسلتها عبر فيس بوك دعت سفارة مصر ببيروت، المواطنين المصريين المتواجدين في لبنان، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، والذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم حتى الآن، إلى إرسال رسالة إلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنة الاسم الرباعي كما هو مدون بجواز السفر، وكذلك رقم جواز السفر، ورقم الهاتف، وصورتين لجواز السفر والإقامة في لبنان.

مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسى لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

ترحب وزارة الخارجية المصرية بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولى.

محافظ القاهرة يقرر فتح جميع الحدائق مجانا اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

سعر الذهب فى مصر يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3578 جنيها للجرام

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد والذي يسجل هبوط بحوالي 10 جنيهات، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3578 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية. عيار 24 يسجل 4089 جنيها. عيار 21 يسجل 3578 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3067 جنيها. الجنيه الذهب 28624 جنيها.

غدا.. طقس حار نهارا وسحب منخفضة ومتوسطة والعظمى بالقاهرة 32 درجة