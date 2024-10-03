7 نصائح لتجنب الجراثيم والعدوى فى فصل الخريف

كتب – حسام الشقويرى

مع حلول فصل الخريف بأيامه الباردة، فإنه يحمل معه أيضًا نزلات البرد والإنفلونزا المعتادة. إنه ذلك الوقت من العام الذي يبدأ فيه الكثير منا في الشعور بالتعب، لكن الحفاظ على الصحة ليس بالأمر الصعب. فببضعة تغييرات بسيطة، يمكنك تجنب تلك الأمراض الموسمية والاستمتاع بالموسم دون قلق.

نصائح لتجنب الجراثيم والعدوى مع حلول فصل الخريف

1. حافظ على نظافة يديك

الحفاظ على نظافة اليدين بشكل صحيح يقلل من انتشار الكائنات الحية الدقيقة، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بالعدوى، ويخفض تكاليف الرعاية الصحية، ويقصر مدة الإقامة في المستشفى.

يمكن أن تعيش الجراثيم على الأسطح التي نلمسها طوال اليوم، من مقابض الأبواب إلى الهواتف. إن غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص التقاط البكتيريا والفيروسات الضارة أو نشرها. في الحالات التي لا يتوفر فيها الصابون والماء، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول للحفاظ على يديك خالية من الجراثيم.

2. تقوية جهاز المناعة لديك

الخريف هو الوقت المثالي لدعم جهاز المناعة لديك بعادات صحية. إن جهاز المناعة القوي هو الدفاع الطبيعي لجسمك ضد العدوى، لذا من المهم تغذيته بالعناصر الغذائية المناسبة. أدرج في نظامك الغذائي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي (الموجود في البرتقال والفلفل الحلو والخضراوات الورقية) والزنك (الموجود في المكسرات والبذور والفاصوليا). تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية الاستجابة المناعية.

3. حافظ على رطوبة جسدك

تنخفض درجات الحرارة في الأشهر الباردة ، ومن المهم شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على عمل جهاز المناعة بشكل صحيح. يساعد الماء على طرد السموم من الجسم ويحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يجعل من الصعب على الجراثيم الاستقرار فيها. احرص على شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، وفكر في المشروبات الدافئة مثل شاي الأعشاب للبقاء دافئًا ورطبًا في نفس الوقت.

4. تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر

خلال فصل الخريف، يمكن أن تبقى جراثيم البرد والإنفلونزا على الأسطح مثل أسطح العمل ولوحات المفاتيح والهواتف ومفاتيح الإضاءة. لذا، اعتد على تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام، خاصة إذا كان أحد أفراد منزلك مريضًا بالفعل. يمكنك استخدام مناديل أو بخاخات مطهرة فعالة ضد الفيروسات والبكتيريا للحفاظ على هذه المناطق خالية من الجراثيم.

5. احصل على قسط كبير من الراحة

يلعب النوم دورًا حيويًا في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك. والنوم والجهاز المناعي يشتركان في علاقة ثنائية الاتجاه. فالاستجابات المناعية، مثل تلك التي تسببها العدوى الفيروسية، يمكن أن تؤثر على أنماط النوم. وعلى العكس من ذلك، فإن النوم المنتظم يعزز وظيفة المناعة، مما يساعد في الحفاظ على دفاع متوازن وفعال ضد المرض.

يجب أن يهدف البالغون إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، في حين قد يحتاج الأطفال والمراهقون إلى المزيد. إن إنشاء نظام نوم منتظم

6. تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى

مع برودة الطقس وبدء الناس في قضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، يمكن أن تنتشر الجراثيم بسرعة في الأماكن المغلقة. إذا كان هناك شخص مريض بالقرب منك، فحاول الحفاظ على مسافة بينك وبينه وتجنب الاتصال الوثيق. وهذا مهم بشكل خاص في الأماكن العامة مثل الحافلات أو القطارات أو المكاتب حيث من المرجح أن تتعرض لالتهابات الجهاز التنفسي. إذا كان عليك أن تكون في أماكن ضيقة، فإن ارتداء قناع يمكن أن يضيف طبقة من الحماية.

7. حافظ على تهوية منزلك

مع انخفاض درجات الحرارة، من المغري إبقاء النوافذ مغلقة، لكن التهوية المناسبة هي المفتاح لمنع انتشار الجراثيم داخل المنزل. اسمح للهواء النقي بالتدوير عن طريق فتح النوافذ أو استخدام المراوح لتحسين تدفق الهواء. هذا يقلل من تركيز الفيروسات والبكتيريا المحمولة جوًا داخل منزلك، مما يجعله أكثر صحة.