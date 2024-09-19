مرتبتك موطنًا للكائنات الحية الدقيقة الضارة.. نصائح صحية للحماية

كتبت فاطمة ياسر

تتعرض المراتب لبعض التلوث لعدم الاهتمام بنظافتها، وهذا يزيد من فرص التعرض لبعض المشكلات الصحية، فالعرق واللعاب والأتربة تتسبب في تتراكم سلسلة كاملة من الكائنات الحية الدقيقة في داخلها، ولهذا السبب من الضروري تنظيفها بانتظام، وفقا لما أوضحه موقع Doctissimo.

ما هي الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن العثور عليها داخل المرتبة؟

المرتبة مليئة بالكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها، ومنها:

-البكتيريا

يمكن أن تحتوي المرتبة على ملايين البكتيريا، بعضها قد يكون مسببًا للأمراض مثل المكورات العنقودية الذهبية.

-العث

يمكن للفراش أن يؤوي ما بين 100.000 إلى 1.5 مليون عث.

-العفن

الرطوبة تشجع نموهم تحت الفراش.

وهذا بالإضافة إلضافة إلي العرق والغبار .

ما هي العواقب والأضرار الصحية؟

هذه الكائنات الدقيقة لا تخلو من عواقب على الصحة، ومنها:

- مشاكل في الجهاز التنفسي

فالعث والعفن يمكن أن يسبب الحساسية والربو والتهيج للشعوب الهوائية.

-الالتهابات

من بعض البكتيريا، وخاصة في الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة.

كيفية تجنب هذه الأضرار الصحية؟

وللوقاية من هذه المشاكل الصحية ينصح باتباع النصائح التالية:

-قم بتهوية غرفتك يوميًا لمدة 15 دقيقة على الأقل.

-غسل الفراش بانتظام عند درجة حرارة 40 درجة مئوية .

-استخدم غطاء مضادًا للعث يسمح بمرور الهواء لحماية المرتبة.

-اختر غطاء مرتبة قابل للإزالة والغسل .

- حافظ على مستوى رطوبة منخفض في غرفة النوم.

