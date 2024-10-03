وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعى

كتب سيد الخلفاوى

ترأس الفريق مهندس /كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الشركة نحو تحقيق منظومة النقل الأخضر الذكى المستدام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة وتقديم أفضل خدمات النقل الذكية والمتميزة والتوسع فى إستخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة اعداد أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة فى النقل الذكي والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا ، حيث تمتلك الشركة أسطول مكون من 50 أتوبيس منهم 30 أتوبيس كهرباء و 20 أتوبيس غاز وبلغ عدد الركاب 1.4 مليون خلال 2023 و 1.9 مليون خـــــلال 2024 حتى شهر سبتمــــبر كما حققت الشركة صافى ربح 78,504,020 جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط للشركة في عام 2023 مبلغ 158.600.000 جنيه.

كما تم إستعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023 حيث تم نقل 1.2 مليون راكب خلال عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في الفترة من 6/11/2022 حتي 18/11/2022 و عقد محاضرات نظرية لتوعية ورفع مستوى السائقين للإرتقاء بمستواهم الفنى لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين وتنفيذ جميع أنواع الصيانات للمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات، بالإضافة ان الشركة نفذت أعمال النقل للمشتركين بمؤتمر البنوك الأفريقية بمدينة شرم الشيخ وأعمال النقل للمتسابقين فى مارثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية 2023 و أعمال النقل للمشتركين فى أعياد الميلاد المجيد 2024 والمشاركة فى المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات و أعمال النقل للمشتركين فى مباراة كرة القدم بين مصر وكرواتيا 2024 والمشاركة فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية 2024

وقد وجه الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الدعم المستمر لاسطول الشركة بأحدث الاتوبيسات وخاصة الاتوبيسات الكهربائية والتوسع في المناطق التي تخدمها منظومة الاتوبيسات لتخدم التجمعات السكانية للعاملين بالعاصمة الإدارية وضرورة الاستمرار في التحديث المستمر لمنظومة تاكسي العاصمة الذي يخدم المترددين على العاصمة وخدمة مناطق أخرى مستقبلا الى جانب خدمة العاصمة الإدارية

