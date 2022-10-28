اليوم السابع
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"كود مشفـر للراكب" أبرز انجازات منظومة النقل الأخضر الذكية لوفود قمة المناخ.. إعرف التفاصيل

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 05:00 ص
"كود مشفـر للراكب" أبرز انجازات منظومة النقل الأخضر الذكية لوفود قمة المناخ.. إعرف التفاصيل منظومة النقل الذكى بشرم الشيخ
كتبت منال العيسوى

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بدت مدينة شرم الشيخ كعروس تستعد لليلة زفافها، وابرزت أجمل ما ليها من حلى وزينة، ورسم كل شبر في مدينة السلام بصمة مختلفة تدل على الصمود والإصرار والنجاح، منظومة متكاملة من الإجراءات والعمل فى كافة القطاعات بالتوازى منذ اعلان استضافة مصر لقمة المناخ، التى ستنطلق بعد 9 أيام من اليوم للانطلاق فى الفترة من 6 الى 18 فبراير المقبل بمشاركة، أكثر من 30 ألف مشارك من 197 دولة على مستوى العالم، وخاصة منظومة النقل الخضراء الذكية.
 
خلال هذا التقرير نرصد اهم الإنجازات التى تمت فى تلك المنظومة الذكية للنقل ضمن تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضرى الذكى الأخضر المستدام.  
 
1- الانتهاء من منظومة أجهزة قراءة الكود المشفر داخل الحافلات
2- تحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل فيما يخص قراءة الكود المشفـر للراكب
3- تنفيذ 171 محطة وسطية على طول المسارات لتوطيد التكامل بين شبكة المسارات للحافلات الذكية.
4- الانتهاء من 97% من تجهيزات محطة الشحن للأتوبيسات الكهربائية 
5- الانتهاء من تركيب جميع المظلات والشواحن والمحولات.
6- الانتهاء من تركيب الموزع الرئيسى للتيار
7- تجهيز جميع الشواحن الكهربائية للحافلات بمدينة شرم الشيخ
8- الانتهاء من تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات
9- الانتهاء من  116 نقطة شحن
10- وصول 150 سيارة كهربائيـة لشرم الشيخ

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