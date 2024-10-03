مدن جامعة عين شمس تنتهى اليوم من استقبال الطلاب للتسكين

كتب محمود راغب

تنتهى المدن الجامعية بـ جامعة عين شمس، اليوم الخميس، من تسكين الطلاب المقبولين للسكن وفق خطة التسكين التى بدأت السبت الماضى، ويتم سحب الملفات من خزينة مدينة الطلبة بالعباسية للطلبة ومن خزينة المدينة طالبات بمصر الجديدة للطالبات.

وأكدت الجامعة على جميع الطلاب الالتزام بالجدول الزمني المقرر للتسكين، موضحة أنه لن ينظر مطلقا لتسكين أي طالبة خارج نطاق المواعيد المعلنة.

وأشارت الجامعة إلى ضرورة وجود فيزا مع كل طالب وطالبة لسداد الرسوم المقررة مواعيد العمل من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، ولن يسمح بوجود أي طالب أو طالبة داخل المدن بدون ورقة القبول على موقع الزهراء أو بعد المواعيد المقررة.

وبدأ سحب الملفات من السبت الموافق 28/9/2024 تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد ، ويستمر التقدم وسحب الملفات وجدول التسكين حتى نهاية الأسبوع اليوم الخميس 3 أكتوبر.