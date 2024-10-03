اليوم السابع
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الصحة: تشغيل جراحات القلب بمستشفى الزقازيق وإجراء أول قلب مفتوح بـ"طامية المركزى"

الخميس، 03 أكتوبر 2024 09:22 ص
الصحة: تشغيل جراحات القلب بمستشفى الزقازيق وإجراء أول قلب مفتوح بـ"طامية المركزى" وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عودة تشغيل جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، وإجراء أول عملية قلب مفتوح في المستشفيات المركزية، وذلك بمستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، حيث تم إجراء جراحتين في كلا المستشفيين بقرارات علاج على نفقة الدولة.

ذلك في إطار العمل على التوسع في تقديم الخدمات الصحية عالية المهارة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي ضوء حرص قطاع الطب العلاجي، على تحقيق التغطية الطبية الشاملة والمتكاملة، للمريض والاستغلال الأمثل للكوادر الطبية المؤهلة، ضمانًا لتقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إنشاء وتجهيز مبنى القسطرة القلبية، بمستشفى دسوق العام، في محافظة كفر الشيخ، مع توفير وحدة رعاية ما قبل إجراء القسطرة pre-cath وعناية ما بعد القسطرة post -cath فضلًا عن خدمات الطوارئ، لمراعاة تكامل الخدمة الطبية، بالإضافة إلى أماكن انتظار مناسبة واستراحة الأطباء.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إنشاء وتجهيز وحدة القسطرة القلبية، بمستشفى زايد المركزي بمحافظة الجيزة، لتقديم خدمات قسطرة القلب (التشخيصية والعلاجية)، إضافة لخدمات قسطرة الأوعية، الدموية الطرفية، حيث تم تزويد الوحدة بـ 2 سرير رعاية ما قبل إجراء القسطرة pre-cath  و 4 أسرة عناية ما بعد القسطرة post -cath، مضيفًا أن قطاع الطب العلاجي، انتهى من تجهيز وحدة القسطرة، بمستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، وجاري افتتاحها وبدء العمل بها خلال الأيام القادمة.

 







الصحة

امراض القلب

مستشفى الزقازيق

قلب مفتوح



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