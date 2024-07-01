مستشفى الزقازيق العام بعد تطويرها.. الأولى فى جراحات القلب المفتوح

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مستشفي الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، أعمال تطوير ضخمة، عملت علي رفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، التي من أبرزها جراحات القلب المفتوح، و علاج الألم و الأورام.

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه منذ قيادة المديرية قبل 6 سنوات، أولي كل الاهتمام لإعادة تطوير مستشفي الزقازيق العام، و رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، كما شهدت طفرة صحية غير مسبوقة في تطوير الأقسام الطبية وإضافة خدمات طبية جديدة، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 53 مليون حنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن التطوير شمل كافة الجوانب ما بين تطوير البنية التحتية لجميع أقسام المستشفى وإعادة هيكلتها وزيادة قوتها الإستيعابية بما يتناسب مع سياسات الجودة ومعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مباني خدمية ملحقة، حيث تم إفتتاح قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره وإنشاء مبنى ملحق به بتكلفه تقديرية بلغت 4 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير قسم القلب الذي يضم القسطرة القلبية ،والتي تعد الأولى بمستشفيات الصحة، والعناية المركزة للقلب والعناية المتوسطة، بتكلفة تقديرية بلغت 17 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز العناية المركزة للأطفال وتوسعتها بتكلفة تقديرية بلغت 6 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة أعمال الكهرباء بالمستشفي وتزويد القدرة الكهربائية وتغيير عدد 12 لوحة كهرباء رئيسية وفرعية بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وذلك لتغذية الأقسام الطبية الجديدة والتوسعات التي تتم بالمستشفي.

وأكد على إنشاء وتجهيز أقسام طبية آخرى جديدة للمرة الأولى على مستوى مستشفيات الصحة بالمحافظة منها قسم جراحات القلب المفتوح بتكلفة تقديرية بلغت 15 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز قسم للعلاج الكيماوي والهرموني للأورام السرطانية، وإفتتاح وحدة غرس وزراعة الأسنان، وتفعيل جراحات التشوهات الخلقية للأطفال المبتسرين ضمن بروتوكول التعاون بيـن المديرية وجامعة الزقازيق، وتفعيل عيادة وجراحات مفاصل العظام، للمساهمة في القضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بجراحات العظام المتقدمة وتغيير المفاصل، وجراحات المخ والأعصاب، وإنشاء وتجهيز وحدة للسموم بالمستشفى، وتم تفعيل عيادة أمراض الدم، وعيادة الألم، وتجهيز وحدة مناظير الأنف والأذن للمره الأولى، و وحدة ألام الصدر، بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه، دعم من المجتمع المدني، وتعد الوحدة الأولى على مستوى مستشفيات محافظة الشرقية لمرضى آلام الصدر، ودعمت المستشفى بخزان أكسجيـن بسعة 11 ألف لتر، بتكلفة بلغت مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز العناية المركزة للطوارئ بتكلفة تقديرية بلغت 2.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات بتكلفة تقديرية بلغت 2.5 مليون جنيه، وتجهيز وحدة الحضانات بمركز الغار التابع للمستشفى بعدد 16 حضانة.

وتابع أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع تطوير ورفع كفاءة مبني العيادات الخارجية ومركز الأسنان الجديد، بتكلفة بلغت 3 مليون و432 ألف جنيه، وتم التشغيل التجريبي له، هذا بالإضافة إلى اعتماد اقسام المستشفى كمراكز تدريب للزمالة، وتطوير قسم الكلى الصناعي بإدخال جهاز غسيل كلوي دائم مستمر، وتطوير عناية الطوارئ وزيادة عدد الأسرة بها بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه، وإنشاء قسم للعمليات الجراحية الجديد يتكون من 5 غرف عمليات وغرفة إفاقه و5 غرف إقامة، بتكلفة تقديرية 3 مليون جنيه.