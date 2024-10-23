بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها.. 10 طرق للحماية من العدوى

كتبت إيناس البنا

مع تقلب درجات الحرارة في فصل الخريف، تكون معرضا لخطر الإصابة بالعدوى ونزلات البرد بشكل أكبر بسبب عدة عوامل، فمع برودة الطقس، يميل البعض إلى قضاء المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، مما يزيد من احتمالية انتشار الفيروسات، كما يمكن أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى إضعاف دفاعاتنا المناعية، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل البرد والأنفلونزا.

علاوة على ذلك، تميل الفيروسات إلى الازدهار في الهواء البارد والجاف، وتسمح لها مستويات الرطوبة المنخفضة بالبقاء في الهواء لفترة أطول.

وبينما يؤدي تغير الموسم إلى حدوث هذه المخاطر، فإن الاستراتيجيات الوقائية مثل الحفاظ على النظافة الجيدة، والبقاء رطبًا، وتعزيز المناعة من خلال التغذية السليمة يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض.

فيما يلى حسب موقع " ndtv"، نعرض قائمة بالنصائح التي يمكنك اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالعدوى مع تغير الطقس.

10 نصائح للوقاية من العدوى مع تغير الطقس

1. اغسل يديك بشكل متكرر

يعد غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمنع انتشار العدوى، تأكد من غسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة أو لمس الأسطح.

2. حافظ على رطوبة جسمك

يساعد شرب كميات كبيرة من الماء على الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك وطرد السموم، مما يجعل جسمك أكثر قدرة على مقاومة العدوى.

3. تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية

ركز على تناول الأطعمة التي تعزز المناعة مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور، تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي والزنك ومضادات الأكسدة على تقوية جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات.

4. احصل على لقاح الإنفلونزا

يعد التطعيم إجراءً وقائيًا ضروريًا، وخاصة خلال أشهر الخريف والشتاء عندما يبلغ موسم الأنفلونزا ذروته، فهو يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بالأنفلونزا أو ظهور أعراض حادة في حالة الإصابة.

5. حافظ على نظافة غرفتك

قم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والهواتف وأسطح العمل بانتظام لمنع انتشار الجراثيم في منزلك أو مكان عملك.

6. ارتد ملابس دافئة

يساعد الحفاظ على دفء الجسم على الحفاظ على الدورة الدموية الصحية، وهو أمر مهم لوظيفة المناعة، كما أن ارتداء طبقات من الملابس واستخدام الأوشحة لحماية الحلق يمكن أن يمنع ضعف المناعة المرتبط بالبرد.

7. ممارسة الرياضة بانتظام

تعمل التمارين الرياضية المعتدلة على تعزيز الدورة الدموية، وتشجيع إنتاج الخلايا المناعية، وتقليل التوتر، وكل ذلك يساهم في توفير حماية أفضل ضد العدوى.

8. احصل على قسط كاف من النوم

النوم ضروري لوظائف المناعة. احرص على النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة للسماح لجسمك بإصلاح نفسه والاستعداد لمقاومة الأمراض.

9. تجنب لمس وجهك

يمكن للفيروسات أن تدخل جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك. إن تقليل تكرار لمس الوجه يمكن أن يقلل من خطر انتقال الجراثيم من يديك إلى جهازك التنفسي.

10. السيطرة على التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تثبيط وظيفة المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. مارس تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوجا للحفاظ على جهاز مناعي قوي مع تغير الطقس.