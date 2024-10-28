اليوم السابع
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طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 والصغرى 18

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 08:00 ص
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 والصغرى 18 الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد  نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.


وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.







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