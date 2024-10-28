طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
الطماطم 19جنيها.
- البصل 15 جنيها .
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيه .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.
- الكوسة بـ 17 جنيها .
-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 10 جنيهات
- الفاصوليا الخضراء 22 جنيها.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها
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