تجديد حبس عامل بتهمة خطف سمسار بسبب خلافات مالية

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 15 على ذمة التحقيق، بتهمة خطف سمسار بسبب خلافات مالية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب خاله (سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا)، وأضاف بأنه يقيم صحبته لوجود خلافات ماليه بينه وبين آخرين ببلدته، وخروجه من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه، وفى وقت لاحق تلقى مكالمة هاتفية من المتغيب تفيد أنه محتجز وطلب منه تجهيز مبلغ مالى لحل تلك الخلافات.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة القليوبية)، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه وبصحبته المتغيب.

وبمواجهته أقر بأن المحتجز مدين له بمبلغ مالى نظير شراكه فى أرض بناء بمحافظة المنيا فقام على إثرها باستدراجه لمسكنه بدعوى إنهاء الخلاف المالى فيما بينهما، وفور وصوله قام باحتجازه لحين تدبير المبلغ المالى المشار إليه، وبمناقشة المتغيب أيد ما جاء بأقوال المتهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.