الزراعة: أعمال الصيانة بحديقة الأورمان تهدف للحفاظ على الإرث الأخضر

كتبت أسماء نصار

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة أن التحالف المصرى لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان الذى تقوده شركة الانتاج الحربى للمشروعات يقوم بجميع أعمال الصيانة والتجديد التى تهدف إلى الحفاظ على الإرث الأخضر فى حديقة الأورمان ويتعامل مع كل شجرة باعتبارها جزءًا أصيلاً من تاريخ الحديقة، وذلك طبقا للاتفاق المبرم مع الوزارة.

أضاف أن التحالف يبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وتحسين حالتها باستخدام أفضل الآليات، والعمل بأسرع وتيرة للانتهاء من تطوير الحديقة لتكون على أعلى المستويات بما يناسب مع أهميتها الكبرى.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحالف التطوير جلب آلات معينة خصيصًا لتقليم وتهذيب الأشجار للحفاظ عليها، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل خاصة للأشجار النادرة للزيادة منها حتى لا تتعرض للانقراض وليس لقصها والتخلص منها.

وأوضح أن جهات التطوير تسلمت نحو 3000 شجرة بالحديقة وقامت بأعمال التقليم على تلك الأشجار للحفظ على حالتها، وقد تم أيضاً صندقة حوالى 142 شجرة وذلك للحفاظ عليها حتى الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة.

وأشار "إبراهيم" إلى أن حديقة الأورمان بها حوالى 1200 نوع نبات وأشجار نادرة يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام وأن كل ما يتم حاليًا تهذيب وتقليم للأشجار.

وكانت وزارة الزراعة نفت الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى حول قطع الأشجار النادرة فى حديقة الأورمان بالجيزة، مؤكدة أن ما يحدث داخل الحديقة هو فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار، وليس قطعها.