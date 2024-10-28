التشيك تعبر عن قلقها إزاء ما يتردد عن وقوع انتهاكات بالانتخابات البرلمانية الجورجية

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عبرت وزارة الخارجية التشيكية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي في جورجيا.

وذكر راديو براج الدولي اليوم الاثنين، أن الخارجية التشيكية دعت كافة الأطراف إلى تجنب أعمال العنف.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية، قد أعلنت أمس الأحد أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد حصل على 54.2% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد فرز 99.3% من الأصوات .. فيما رفضت أحزاب المعارضة الاعتراف بالنتائج، ودعت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابشفيلي، المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن الديمقراطية.