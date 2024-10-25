مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث تصادم غرب ماليزيا

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لقي سائح ياباني حتفه فيما أصيب 10 آخرون عقب اصطدام حافلة بشاحنة في ولاية "بيراك" الواقعة غربي ماليزيا.



وأفادت السفارة اليابانية في ماليزيا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - بأن الحافلة كانت تقل سياحا يابانيين وآخرين عندما وقع الحادث على أحد الطرق السريعة في الولاية.. مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.



وأشارت القناة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.