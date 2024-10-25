اليوم السابع
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الجمعة، 25 أكتوبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث تصادم غرب ماليزيا

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 09:00 ص
مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث تصادم غرب ماليزيا الشرطة الماليزية
أ ش أ

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لقي سائح ياباني حتفه فيما أصيب 10 آخرون عقب اصطدام حافلة بشاحنة في ولاية "بيراك" الواقعة غربي ماليزيا.


وأفادت السفارة اليابانية في ماليزيا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - بأن الحافلة كانت تقل سياحا يابانيين وآخرين عندما وقع الحادث على أحد الطرق السريعة في الولاية.. مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.


وأشارت القناة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.







ماليزيا

حادث فى ماليزيا

السفارة اليابانية في ماليزيا

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