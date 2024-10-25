فى شهر التوعية.. في أي سن يجب إجراء فحص سرطان الثدي وما أنواع الفحوصات؟

كتبت إيناس البنا

سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، يلعب الفحص المنتظم دورًا حاسمًا في الكشف المبكر ويحسن نتائج العلاج بشكل كبير، ومع ذلك، قد يختلف العمر المناسب لبدء الفحص وأنواع الاختبارات الموصى بها بناءً على عوامل الخطر الفردية.

العمر المناسب لبدء فحص سرطان الثدي

ينصح موقع " onlymyhealth"، النساء المعرضات لخطر متوسط بالبدء في إجراء فحص الثدي بالأشعة السينية سنويًا في سن الأربعين، فحص الثدي بالأشعة السينية هو عبارة عن صور بالأشعة السينية للثدي تُستخدم للكشف عن التشوهات التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، والبدء في هذا العمر يسمح باكتشاف السرطانات في مراحلها المبكرة والتي قد لا تكون ملموسة بعد، ومع ذلك، فإن النساء المعرضات لعوامل خطر معينة قد يحتجن إلى البدء في الفحص في وقت مبكر إذا كان لديك عوامل خطر مثل التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي، أو الطفرات الجينية مثل BRCA1/2، أو التعرض السابق للإشعاع، فقد تحتاجين إلى البدء في إجراء الفحص في حوالي سن الثلاثين، وهذا مهم بشكل خاص للأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي كبير للإصابة بسرطان الثدي، حيث إنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض في سن أصغر.

اختبارات الفحص الموصى بها

الاختبارات الأكثر شيوعًا وفعالية تشمل:

تصوير الثدي بالأشعة السينية

تستخدم جرعات منخفضة من الأشعة السينية لالتقاط صور لأنسجة الثدي، وهذا الاختبار مفيد بشكل خاص في الكشف عن الأورام التي تكون صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الشعور بها.

الإيجابيات: فعالة للكشف المبكر، وسهلة الوصول، ويمكنها اكتشاف الأورام قبل أن تصبح ملموسة.

الموجات فوق الصوتية

يتم استخدامه غالبًا كأداة تكميلية، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي لديهن أنسجة ثدي كثيفة أو عندما يتم العثور على خلل في تصوير الثدي بالأشعة السينية.

الإيجابيات: الموجات فوق الصوتية غير جراحية، ولا تنطوي على التعرض للإشعاع، وهي مفيدة لتقييم مناطق محددة مثيرة للقلق.

التصوير بالرنين المغناطيسي

يعتبر التصوير بالرنين المغناطيسي حساسًا للغاية ويوصى به بشكل خاص للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أنسجة ثدي كثيفة أو استعدادات وراثية للإصابة بسرطان الثدي.

الإيجابيات: يمكنه اكتشاف أنواع السرطان التي قد لا يتم اكتشافها بواسطة التصوير الشعاعي للثدي، وخاصة لدى الأفراد المعرضين للخطر.

الفحص السريري للثدي

هذا فحص جسدي يقوم به مقدم الرعاية الصحية، والذي يمكنه في بعض الأحيان اكتشاف كتل أو تشوهات قد تفوتها اختبارات التصوير.

الفحص الذاتي: يمكن أن يكون فحص الثديين بانتظام بحثًا عن أي تغيرات أو كتل أو علامات غير عادية طريقة استباقية لاكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الفحص الذاتي يجب أن يكمل اختبارات الفحص الأخرى، وليس أن يحل محلها.

ما مدى دقة تصوير الثدي بالأشعة السينية؟

تبلغ دقة تصوير الثدي بالأشعة السينية نحو 85%، وهذا يعني أنه قد يفوته نحو 15% من حالات سرطان الثدي، وخاصة لدى النساء ذوات الأنسجة الثديية الكثيفة، وعلى الرغم من أن التصوير الشعاعي للثدي يمكنه الكشف عن معظم أنواع سرطان الثدي، إلا أنه قد لا يتمكن من تحديد بعض أنواع السرطان الفصيصي الغازية والأورام في الأنسجة الكثيفة."