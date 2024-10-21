اليوم السابع
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الإثنين، 21 أكتوبر 2024 05:58 ص
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وزارة الصحة: مستعدون للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 05:00 ص
وزارة الصحة: مستعدون للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج توفر الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية حيث يتم الكشف قبل الزواج بـ 6 شهور فى المبادرة.

وكات كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335







الصحة

المقبلين على الزواج

شهادات فحص المقبلين على الزواج



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