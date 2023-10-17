وزارة الصحة: فحص الثدى الذاتى للسيدات مرة شهريا يحمى من الإصابة بالسرطان

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فحص الثدى الذاتى للسيدات مرة شهريا يحمى من الإصابة بالسرطان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تحمى من الإصابة بسرطان الثدى.

ودعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التى تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدى يسهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان وفقا لأحدث المعايير العالمية.

مشيرا إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335 مشيرا إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى من خلال 14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات فى 14 مركزا تابعا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة فى علاج الأورام ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عاما وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري ضغط الدم قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو زيادة الوزن) إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.