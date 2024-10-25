علاجات منزلية للتخلص من المخاط الناتج عن نزلات البرد

كتبت مروة محمود الياس

المخاط أو البلغم إفرازات سائلة تصيب الكثيرين خاصة بعد دور البرد أو السعال والأنفلونزا، وفقا لتقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هذا المخاط أو البلغم المتراكم هو إفراز يثيره حلقك للترطيب نتيجة نزلة البرد أو المهيجات التي تهيج جيوب الأنفية والأنف والصدر.

هناك عوامل تزيد من إنتاج البلغم أو المخاط، منها الحساسية والإصابة بها والتاريخ المرضى بها، التهابات جيوب الأنفية المزمنة، نزلات البرد والأنفلونزا، التعرض للتلوث والدخان والتعرض لروائح مثيرة للحساسية، الجفاف في الفم والحلق، التهابات الشعب الهوائية والالتهابات الرئوية وغيرها الكثير من الأسباب التي تثير الصدر والجيوب الأنفية والبلغم وإفرازات الأنف والصدر بشكل عام.

يمكن لبعض العلاجات والنصائح البسيطة أن تساعدك فى التخلص من المخاط :



شرب المزيد من المياه يمكنه أن يعزز الترطيب في حلقك وأنفك وجيوبك الأنفية ويساعد على تقليل المخاط

الغرغرة بالمياه والملح بشكل دافئ لتخفيف تهيج الحلق والصدر

استخدام المشروبات الهادئة الدافئة اللطيفة على الصدر والحلق والجيوب الأنفية

أدوية الكحة يمكن استخدامها وفقا لما يراه الطبيب المختص

المحلول الملحى وشطف الأنف به واستنشاقه أمر في غاية الأهمية

مذيبات البلغم يجب أن تؤخذ وفقا لاستشارة المختص وطبيعة الحالة وليست بشكل عشوائى

ويجب زيارة المختص إذا رأى المريض البلغم مصاحبا لأعراض أخرى، مثل السخونة والقشعريرية، والتعرق الشديد مع انسداد الأنف والنزيف الحاد منها أو فقدان شديد في الوزن وسريع.