6 طرق طبيعية للتخلص من المخاط في الحلق

كتب – حسام الشقويرى

يحتاج الجسم السليم إلى بعض المخاط ، لكن الكثير منه يمكن أن ينتج عن أمراض مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد والحساسية والتدخين، ومن غير الجيد دائمًا أن يكون المخاط عالقًا في حلقك والصراع الذي تمر به أثناء محاولتك إزالته، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

والمشكلات الصحية مثل نزلات البرد والسعال ليست ضارة، ولكن إذا لم يتم علاجها، فقد تؤدي إلى حالات أكثر خطورة، مثل البلغم. وأي عدوى في الرئة والقصبة الهوائية ، والتي تشكل الجهاز التنفسي السفلي ، قد تؤدي إلى البلغم. ويحتاج الجسم السليم إلى بعض المخاط ، ولكن قد ينتج الكثير منه عن أمراض مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد أو الحساسية أو مرض الجزر المعدي المريئي أو التدخين أو أمراض الرئة الأخرى.

فيما يلي بعض طرق التخلص من المخاط الموجود في حلقك:

1 - حافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لأن السوائل تخفف المخاط وتمنع الحلق من الاحتقان به. للبقاء رطباً ، يجب أن تشرب الكثير من الماء والمشروبات الساخنة الأخرى مثل الشاي والحساء. سيصبح المخاط أرق وأرق بسبب الحرارة ، مما يسهل تصريفه. هذا يساعدك على تطهير حلقك.

2 - الغرغرة

الغرغرة بالماء المالح طريقة فعالة لتنظيف حلقك وتصريف المخاط منه. ابدأ بخلط نصف ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر. خذ رشفة من الماء المالح وقم بالغرغرة لبضع ثوان مع إمالة رأسك للخلف مع إبقاء الماء في حلقك. بصق الماء بعد الغرغرة. كرر هذه العملية كل ثلاث إلى أربع ساعات للحصول على أفضل النتائج.

3 - استنشاق البخار

ستبقى الأغشية المخاطية رطبة إذا استنشقت البخار. يمكنك إضافة الملح أو الزيوت الأساسية مثل زيت الأوكالبتوس وإكليل الجبل في الماء أيضًا. يمكنك أخذ البخار مرتين على الأقل في اليوم ، أو الاستحمام بماء دافئ ، أو استخدام المرطب.

4 - شاي النعناع

يمكن أن يساعد المنثول ، وهو زيت أساسي موجود في شاي النعناع ، في تقليل البلغم وأعراض البرد والسعال الأخرى. هذا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا. يساعد في محاربة نزلات البرد ويثبت عملية الشفاء.

5 - زنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا تساعد على تجفيف المخاط الزائد وتعزيز التخلص من تراكمه لتخفيف احتقان الصدر. يمكنك تناول شاي الزنجبيل لتخفيف الأعراض.

6 - ابق رأسك مرفوعا

يجب أن تبقي رأسك مرفوعاً لمنع تراكم المخاط في حلقك. هذا يساعد في التصريف الطبيعي لبلغم الأنف والمخاط أسفل الجزء الخلفي من الحلق.