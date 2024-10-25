حبس المتهم بقتل صديقه فى المقطم 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بقتل صديقه بسبب خلاف بينهما في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من القبض علي جامع قمامة قتل صديقه وزميله فى المهنة بسبب خلاف على خردة بمنطقة المقطم، تحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوفاة شخص بسبب مشاجرة فى المقطم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين نشوب مشاجرة بين جامع قمامة وصديقه بسبب خلاف على خردة، ونتج عنها وفاته ونقل الى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.