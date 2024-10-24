5 أعشاب تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع ومنع السكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدم، وهي ضرورية لبناء خلايا صحية، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا من الضروري الحفاظ على التوازن بين الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول السيئ (LDL) من أجل الصحة العامة.

وفقا لموقع " هيلث سايد"، عند تركها دون علاج، يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة للغاية إلى تراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، مما قد يحد من تدفق الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حالات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كيفية خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي؟

يمكن أن تلعب العلاجات الطبيعية، بما في ذلك الأعشاب، دورًا مهمًا في إدارة مستويات الكوليسترول، وغالبًا ما تكون لها آثار جانبية أقل مقارنة بالأدوية ويمكن دمجها بسهولة في نظامك الغذائي.

أفضل 5 أعشاب فعالة في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة ومنع السكتات الدماغية

الثوم



يُعرف الثوم منذ فترة طويلة بفوائده الصحية، وخاصة فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية، تشير الدراسات إلى أن الثوم يمكنه خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار مع رفع مستويات الكوليسترول الجيد، ويُعتقد أن مركبه النشط، الأليسين، مسئول عن هذه التأثيرات.

الكركم



يحتوي الكركم على مركب الكركمين، وهو مركب معروف بخواصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول ويحسن صحة القلب بشكل عام.

الزنجبيل



الزنجبيل ليس مجرد نوع من التوابل الشعبية ولكنه أيضًا عشب قوي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مع زيادة الكوليسترول الجيد .

القرفة



القرفة ليست مجرد توابل لذيذة فقط؛ فقد ثبت أن لها فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك القدرة على خفض نسبة الكوليسترول، فهي قادرة على خفض نسبة الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية مع زيادة نسبة الكوليسترول الحميد.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف القابلة للذوبان، وكلاهما معروف بتحسين صحة القلب، أثبتت الدراسات أن بذور الكتان يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بشكل كبير.

